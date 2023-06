Die heftigen Gewitter forderten die Feuerwehren

Die teils heftigen Gewitter und Hagelschauer, die ab Freitagnachmittag über das Burgenland zogen, hatten zahlreiche Feuerwehreinsätze in fast allen Bezirken zur Folge. Die Landessicherheitszentrale meldete 23 Unwettereinsätze, neun davon allein in der Gemeinde Marz. In Kellern und Garagen musste nach Überschwemmungen Wasser abgepumpt werden, umgestürzte Bäume wurden von den Straßen beseitigt.