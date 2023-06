Bursche (17) stirbt bei Autounfall im Pinzgau

In Salzburg hat sich im Bereich Hallenstein am Freitagabend ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Aus bisher unbekannter Ursache kam ein 17-jähriger einheimischer Pkw-Lenker, der mit drei Freunden im Alter zwischen 15 und 16 Jahren auf der Bundesstraße B178 in Richtung Unken unterwegs war, in einem kurvenreichen Teil der Straße von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Samstag mitteilte.