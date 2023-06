Rapidler vor Wechsel zu Partnerklub von ÖFB-Mann

Konkret berichtet das Portal „1908.nl“, dass sich Kriwak als einer von vier Neuzugängen dem Zweitligisten FC Dordrecht anschließen soll. Diese sind seit einem halben Jahr Partnerklub von Feyenoord Rotterdam, dem Klub von ÖFB-Legionär Gernot Trauner. Der Sinn dahinter ist, dass der Meister in Zukunft den ein oder anderen Spieler in Liga zwei „parken“ will.