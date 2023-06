Oberhofer Galtalm wurde zu neuem Leben erweckt

Wer abseits ausgetrampelter Pfade unterwegs sein möchte, liegt bei diesem Vorschlag richtig. Wir fahren am westlichen Ortsende von Flaurling direkt östlich der Brücke hinauf nach Flaurlingberg (stets an „Flaurlinger Alm“ orientieren). In dem Weiler weiter Richtung Waldrand und beim Verkehrsspiegel westlich zum Beginn der Forststraße.