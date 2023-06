IOC ändert Wettbewerbe bei Alpinen und Nordischen

Auch in der Nordischen Kombination, die akut von einem zeitnahen Olympia-Aus bedroht ist, gibt es eine Änderung. Der Teamsprint (2 x 7,5 Kilometer) ersetzt den Teamwettbewerb, in dem Österreich in der jüngeren Olympia-Geschichte fast immer eine Medaille gewonnen hat. Hier werden künftig zwei statt vier Starter pro Nation antreten. Die Aufnahme der Frauen ins Olympiaprogramm ist bisher abgelehnt worden.