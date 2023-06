Rangnick: „Es liegt nun komplett in unserer Hand“

Ralf Rangnick (ÖFB-Teamchef): „Im Prinzip war es ein Sechs-Punkte-Spiel gegen den direkten Konkurrenten schlechthin. Es liegt nun komplett in unserer Hand und wir können es selbst entscheiden. Das ist ein gutes Gefühl und auch gut zu wissen. Natürlich hätten wir das Spiel schon früher entscheiden können. Was der Torwart gehalten hat, war teilweise unglaublich. Wir sind drangeblieben, haben bis zum Schluss dran geglaubt und mit den zwei Toren verdientermaßen gewonnen. Heute hat sich wieder gezeigt, dass wir die Mentalität haben, wirklich dranzubleiben. Und auch einen Kader, der in der Breite genug Qualität hat. Ich bin gerne hier, ziehe morgen in mein neues Zuhause in der Nähe von Salzburg und dann bin ich endgültig auch Österreicher.“