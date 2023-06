Als erster Fußballer! Ronaldo nun im „200er-Club“

„Es war schon immer mein Traum, die Nationalmannschaft zu vertreten“, wurde Ronaldo in der Sportzeitung „A Bola“ zitiert. „Ich möchte weiterhin alle Portugiesen glücklich machen. Eine Reise, von der ich hoffe, dass sie nicht so schnell endet“, so der mittlerweile 38-jährige Ronaldo, der sich für sein Jubiläumsspiel einen Treffer wünscht. „Es wäre großartig, wenn ich im 200. Spiel für die Nationalelf ein Tor schießen würde, aber das Wichtigste ist, dass wir uns qualifizieren und dass es der Mannschaft gut geht.“