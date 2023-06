Kanadier verletzt: Jetzt wartet Zverev auf Thiem

Dominic Thiem hat beim ATP-Rasenturnier in Halle einen neuen Auftaktgegner bekommen. Nach der verletzungsbedingten Absage des Kanadiers Felix Auger-Aliassime trifft der Österreicher nun frühestens am Dienstag auf den deutschen Olympiasieger Alexander Zverev, der in der Weltrangliste als Nummer 23 aufscheint. Thiem ist 89.