Aufatmen in Admont: Diakonie rettet Ärztezentrum

Smart City und Pöllau erhalten Primärversorgungszentren

Generell soll, auch durch den Rückenwind der Bundesregierung, der Ausbau der Primärversorgungszentren vorangetrieben werden. Für 2024 neu vorgesehen sind Standorte in der Grazer Smart City und in Pöllau. Bereits seit Längerem beschlossen, aber noch nicht eröffnet sind die Zentren Graz-Reininghaus, Graz-Liebenau, Leoben, Fohnsdorf und ein noch nicht definierter Standort im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. In den Gemeinden Kumberg, Eggersdorf, St. Radegund und Gutenberg-Stenzengreith ist ein Ärzte-Netzwerk geplant.