Versorgung gefährdet: Admont sucht dringend Ärzte

Pensionierte Ärzte lindern Not

Auch wenn pensionierte Ärzte erklärt haben, vorerst einen Notdienst aufzubauen, und es laut Ärztekammer 45 Allgemein-Kassenmediziner in der Region gibt, ist Feuer am Dach. Eine erste Ausschreibung für die Stellen im Zentrum war nicht erfolgreich, daher hat die Gesundheitskasse (ÖGK) einen zweiten Anlauf gestartet: Ausgeschrieben sind nun bis Anfang März eine Gruppenpraxis mit zwei Ärzten (Anschubfinanzierung bis zu 105.000 Euro) und eine Einzelstelle (bis zu 70.000 Euro).