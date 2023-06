Wie können wir im Einklang mit Wildtieren leben?

Tiere und Menschen bewohnen seit Menschengedenken gemeinsam den Planeten, aber es wirkt, als würden sich problematische Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Spezies häufen. Ob es sich nun um Vorfälle mit Wölfen, Bären oder Mardern handelt; Wildtiere sind Teil unserer Natur, selbst in unseren Städten, wo man etwa auf Füchse oder Wildschweine treffen kann. Haben die Menschen das Zusammenleben mit Wildtieren verlernt? Wie können wir besser im Einklang mit unserer Fauna leben? Wir wollen von unseren Leserinnen und Lesern gern wissen, mit welchen Wildtieren sie bereits in Kontakt gekommen sind. Stellen Sie selbst Fallen oder Köder auf, oder haben Sie vielleicht Futterstellen für Vögel oder Igel in Ihrem Garten? Erzählen Sie uns und der Community von Ihren Erfahrungen, wir freuen uns auf Ihre Berichte!