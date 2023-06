Sturm-Familie hilft und wächst rasant

Kapitän als Botschafter

Mit Stefan Hierländer und Sophie Maierhofer hat der Klub dafür zwei Botschafter installiert. Tebbich: „Wir werden mit unseren Partnern Aktionen an Spieltagen haben, es wird Flyer in den Fanshops und Besuche in den Einrichtungen geben.“ SOS Kinderdorf, die Frauenhäuser sowie die Männerberatung können durch Sturms Zugkraft ihre Anliegen noch sichtbarer machen.