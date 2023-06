Temu: Das steckt hinter den China-Schnäppchen

True-Wireless-Stöpsel für weniger als fünf Euro, eine Sonnenbrille für knapp drei Euro oder zehn Paar Socken für 44 Cent: Mit geradezu absurd günstigen Preisen sorgt der seit Kurzem auch in Österreich verfügbare Online-Händler Temu für Schlagzeilen und Rekordzugriffe. Was es mit dem neuen Player am Markt auf sich hat, wer dahinter steckt und wie derartige Preise überhaupt möglich sind, verraten wir Ihnen hier.