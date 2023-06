Kohlendioxid-Alarm in Ländle-Supermarkt

Am Montag lösten gegen 16.45 Uhr in einer Sutterlüty-Filiale in Bludesch sowohl im Einkaufsbereich als auch im Kühllager die Gefahrenmelder für Kohlenstoffdioxid (CO2) aus. Sämtliche Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Geschäft aufgehalten haben, wurden sogleich von den Mitarbeitern aus dem Gebäude ins Freie gebracht.