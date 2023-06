Stöger: „Bin ein seriöser Arbeiter, kein Zauberer“

„Man kann hier einiges bewegen“

„Ich freue mich, hier bei der Admira eine Aufgabe annehmen zu dürfen, die für mich voller Spannung ist“, sagte Stöger bei seiner Präsentation. „Man kann hier einiges bewegen und etwas auf die Beine stellen.“ Der sofortige Aufstieg in die Bundesliga sei für kommende Saison aber nicht das ausgesprochene Ziel. „Ich bin ein seriöser Arbeiter, kein Zauberer“, so Stöger, der einen Vertrag ohne fixe Laufzeit unterschrieb. Der Verein werde seriös an die Sache herangehen.