LASK schnappt sich Talent von RB Leipzig

Der gebürtige Bayer durchlief ab 2016 die Nachwuchsschmiede der Sachsen und schaffte zur Saison 2022/23 den Sprung in den Profikader. In der abgelaufenen Spielzeit war Sanoussy Ba regelmäßig Teil des Leipziger Spieltagskaders, so auch beim DFB-Pokalfinalsieg gegen Eintracht Frankfurt. Auch für Deutschlands Nachwuchs-Nationalteams lief er bereits auf: Sieben Einsätze für Deutschlands U18 und U19 stehen zu Buche.