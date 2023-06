Verpokert: Don Didi vom LASK eiskalt abserviert

So rätselhaft die tatsächlichen Gründe für das Out nach einem fetten Punkteschnitt von 1,73 und Platz drei inklusive Europa-Quali auch sein mögen - wer in den letzten Wochen in Gesprächen mit der schwarz-weißen Chefetage genau hinhörte, den konnte die abrupte Trennung nicht mehr sonderlich verblüffen.