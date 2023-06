Abschied vom „Cavaliere“ | Doskozilianer-Chancen

Eine der schillerndsten Personen der Politik in Europa aus den vergangenen Jahrzehnten ist tot: Silvio Berlusconi starb am Montag an Leukämie. Der „Cavaliere“, wie er sich als Träger des Verdienstordens „Ritter der Arbeit“ nennen ließ, konnte „überreden, verführen und gefallen“, wie „Krone“-Italien-Experte Michael Pichler schreibt. Pichler zeichnet den Lebensweg des 86-Jährigen, der es vom Entertainer auf Kreuzfahrtschiffen zum Bauunternehmer, Medien-Magnaten und Besitzer des Fußballklubs AC Milan brachte, nach. Vor allem war Berlusconi Gründer der Partei bzw. Bewegung „Forza Italia“ - und vier Mal italienischer Ministerpräsident. Aber auch Angeklagter in aufsehenerregenden Prozessen rund um Steuervergehen, Korruption und Betrug. Und vor allem einer, der die italienische öffentliche Meinung wie kein anderer spalten konnte. Pichler schreibt: „Alles an ihm war exzessiv: Und er - der reichste Mann Italiens - liebte es. So wie die Italiener ihn liebten, bewunderten oder hassten.“ Und er entfachte - nicht nur in der Politik - riesige Strohfeuer. Oder, wie es im „Krone“-Nachbericht heißt: „Am Ende schrumpfte er Italien wirtschaftlich an den Rande des Abgrundes.“ Er war vom Verführer zum Verderber seines Landes geworden. Das hat die Weltgeschichte ja schon öfters gesehen.