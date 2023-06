Ofner bester Österreicher, Nadal fällt aus Top 100

Der 27-Jährige löste Dominic Thiem als ÖTV-Nummer-Eins ab, nachdem der Niederösterreicher in Roland Garros gleich zum Auftakt gescheitert war. Thiem ist 89. (666). Ofner schaffte als 19. österreichischer Spieler den Einzug in die Top 100. Bald könnte dort ein österreichisches Trio vertreten sein, kratzt doch Jurij Rodionov an dieser Marke. Der 24-Jährige verbesserte sich nach der Finalteilnahme beim Rasen-Challenger in Surbiton um 20 Plätze auf Rang 114 (533). Erstmals nach mehr als 20 Jahren nicht mehr im Kreis der Top 100 befindet sich Rafael Nadal. Der verletzungsgeplagte „Sandplatz-König“ fiel aufgrund seines Fehlens in Paris als Titelverteidiger von Rang 15 auf 136 zurück.