Auch Nadal verneigt sich vor Rekordsieger Djokovic

Nadal konnte aufgrund seiner Verletzung nur tatenlos aus der Ferne zusehen, wie Djokovic an ihm vorbeizog. „Herzlichen Glückwunsch zu dieser großartigen Leistung. 23 ist eine Zahl, an die man noch vor ein paar Jahren nicht denken konnte - und du hast es geschafft!“, gratulierte Nadal dem Serben via Twitter. Der Spanier hält bei 22 Titeln.