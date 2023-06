So schön feiert Djokovic Rekord mit seiner Familie

„Ein unglaubliches Gefühl"

„Jeder junge Spieler träumt davon einmal bei einem Grand-Slam-Turnier zu triumphieren, mir ist es gelungen, 23 Mal zu gewinnen, das ist ein unglaubliches Gefühl“, verlautete Djokovic im Rahmen seiner Siegesrede auf dem Court Philippe Chatrier. Nachdem er in der ewigen Bestenliste lange Zeit hinter Roger Federer (20 Titel) und dann eben Nadal gelegen war, steht er nun erstmals ganz alleine ganz oben. „Ich bin so glücklich, dass es hier passiert ist, dank eurer Energie und Unterstützung“, richtete Djokovic dankende Worte an das Publikum.