Warum Wohnungsmieten ab 1. Juli wieder ansteigen

Ab 1. Juli treten Neuerungen im Mietrecht in Kraft: Darunter auch die lang ersehnte Änderung bei der Bezahlung von Maklerprovisionen. Denn diese zahlt künftig jene Seite, die den Makler auch mit der Vermietung beauftragt hat. Das war bisher nicht so: In der Regel hatte der künftige Wohnungsmieter dafür bezahlt. Doch das Ganze könnte nun zum Eigentor werden und die Kosten könnten sich auf die Mieten niederschlagen, warnen Experten vor den nächsten Teuerungen für die Österreicher.