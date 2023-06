Milan? „Bei Bologna passt alles, man wird sehen“

De-Bruyne-Ausfall „natürlich ein Plus“

Natürlich war auch das Länderspiel am Samstag in Brüssel gegen Belgien Thema des Gesprächs. Laut Arnautovic sollte der Ausfall von Belgien-Star Kevin de Bruyne im EM-Qualifikationsmatch kein Nachteil für die österreichische Fußball-Nationalmannschaft sein. „Es ist natürlich ein Plus, dass er nicht gegen uns spielt“, sagte der Wiener in der ORF-Sendung „Sport am Sonntag“, betonte aber auch: „Trotzdem haben die Belgier noch viele gute Spieler.“