Aufstieg? Wacker Innsbruck kann nur noch hoffen

Tore, Stimmung, Emotionen. Es war ein packendes Innsbrucker Stadtderby am Samstag im Tivoli-Stadion. Am Ende freute sich die Union über das Remis (3:3), für Wacker war’s eine gefühlte Niederlage. Aber ein Punkt war besser als keiner, so besteht für die Schwarz-Grünen zumindest noch eine Mini-Chance auf den Regionalliga-Aufstieg.