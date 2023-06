Mann stürzte von Gerüst und verletzte sich schwer

In Innsbrucker Klinik geflogen

Ein Zeuge konnte den Absturz beobachten, setzte die Rettungskette in Gang und leistete Erste Hilfe. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte mit dem Notarzthubschrauber C7 in die Innsbrucker Klinik geflogen.