Ziele nicht erreicht: Juve-Star verkündet Abschied

Nur Rang sieben am Ende

Juventus Turin beendete die Saison auf Rang sieben - auch wegen zehn Punkten, die dem Verein als Strafe für vermeintliche Bilanzfälschungen abgezogen wurden. Dadurch verpasste man die direkte Teilnahme an der Champions League und der Europa League. Lediglich der Start in der Conference-League-Qualifikation bleibt der „Alten Dame“ übrig.