Schock nach Urlaub: Skorpione und Echsen im Koffer

Die Österreicher verreisen wieder mehr. Das zeigt sich kurioserweise auch an den Alarmmeldungen an Zoos und Reptilienexperten: Denn immer wieder tauchen im Gepäck ungeplante Mitreisende auf, deren meist ungewohnter Anblick für einen ordentlichen Schreck sorgt. Die Tiere sind auch nicht immer ungefährlich, warnt etwa Helga Happ vom gleichnamigen Reptilienzoo am Wörthersee in Kärnten.