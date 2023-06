Online-Gigant Google fördert Start-up aus Tirol

Mit der App „wependio“ wollen Desiree Schier und Daniel Kopeinik groß in der Reisebranche mitmischen. „Vor rund einem Monat haben wir sie in die App-Stores reingebracht“, erzählt Schier beim „Krone“-Besuch im Büro in Wattens. In zwei Monaten soll sie alle Funktionen bieten. Mit Hilfe Künstlicher Intelligenz werden den Nutzern individualisierte, auf sie abgestimmte Reisepakete erstellt.