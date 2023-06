Wie Virtual Reality Nachhilfe einfacher macht

Mehr denn je brauchen Österreichs Schülerinnen und Schüler Nachhilfe - knapp ein Drittel der Kinder und Jugendlichen muss in der Freizeit strebern, um im Unterricht mitzukommen. Die Art und Weise, wie gelernt wird, will das Wiener Nachhilfe-Start-up GoStudent jetzt revolutionieren - und zwar mit Virtual Reality (VR), also virtueller Realität.