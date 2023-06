Stolz auf Wien: Noch bis September 2023 anmelden

Seit 2020 unterstützt die Initiative „Stolz auf Wien“ Unternehmen in Wien, die aufgrund von Corona in Schwierigkeiten geraten sind. Den Unternehmen wurde durch den Teileinstieg der Stadt rasch temporäre Liquidität zur Verfügung gestellt. Da der Druck aufgrund der allgemeinen Teuerung und der wirtschaftlich angespannten Lage hoch bleibt, wurde „Stolz auf Wien“ im Vorjahr verlängert. So kommen Unternehmen auch durch diese schwierigen Zeiten und können Arbeitsplätze sichern. Noch bis Ende September können sich Unternehmen aller Branchen unverbindlich anmelden.