Titel ohne Aufstieg, dem Rivalen droht der Zerfall

Seltsam, aber wahr: Bergheims Erste steigt aus der Salzburger Liga ab, während die 1b, die deshalb zur Landesliga-Reserve wird, um den 2. Klasse Nord A-Titel spielt. Und damit nicht zum Aufstieg berechtigt ist. Doppelter Leidtragender ist Rivale Taxham, der einen Punkt zurückliegt: Die Städter verloren schon im Winter Coach Pilaj an die Flachgauer, Knipser Koller folgt ihm im Sommer. Da heuer das beste Nicht-1b-Team nicht aufsteigt, bräuchte es den Titel. „Leider wurde in den Statuten nicht berücksichtigt, was passiert, wenn eine 1b rausfällt“, beklagt Taxham-Obmann Glavan. Der Verband informierte erst kurzfristig. „Die Gegner haben uns davor oft schon zum Aufstieg gratuliert, egal was kommt.“