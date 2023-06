Erster 100-Meter-Sprinter unter 10 Sekunden tot

Bei den US-Meisterschaften 1968 lief Hines mit einer handgestoppten Weltrekordzeit von 9,9 Sekunden ins Ziel. Im Finale der Olympischen Spiele in Mexiko-Stadt gewann er am 14. Oktober 1968 das 100-m-Finale vor dem Jamaikaner Lennox Miller und seinem Landsmann Charles Greene in elektronisch gestoppten 9,95 Sekunden.