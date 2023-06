Die Einsatzkräfte im Nachhinein noch verunglimpft

Viele Szenarien im Kopf

Mitten in der Nacht wurden somit Bruno Berloffa, Ortstellenleiter der Bergrettung Innsbruck, und seine Kameraden aus dem Schlaf gerissen. „Wir suchten mit zehn Leuten bis 5 Uhr früh die Sillschlucht ab – ohne Ergebnis“, schildert Berloffa, „mir gingen einige Szenarien durch den Kopf. Was ist etwa, wenn der Mann durch seine Verletzung in der Schlucht abgestürzt ist?“ Am Vormittag haben die Einsatzkräfte dann noch einmal die Schlucht durchkämmt - diesmal mit Fährtenhunden des Roten Kreuzes. Außerdem flogen die Libelle Tirol sowie Drohnen der Berufsfeuerwehr, um den 39-Jährigen zu finden.