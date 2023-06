Doskozil-Wahl: SPÖ sucht nach verlorener Stimme

ORF-Moderator Martin Thür ist diese Abweichung aufgefallen: In absoluten Zahlen gingen 316 Stimmen an Hans Peter Doskozil und 279 Stimmen an Andreas Babler. Doch von den 601 abgegebenen Stimmen waren lediglich fünf ungültig. Eine gültige Stimme ist aber weder Doskozil noch Babler zugerechnet worden. „Mir hat das keine Ruhe gelassen“, twittert der „ZiB 2“-Anchorman.