Nach VSV: Weitere Mannschaften lösen sich auf!

Ihre Kampfmannschaft zurückgezogen haben nach dem VSV auch Sachsenburg (beide UL West) und Klopeiner See (das an eine Spielgemeinschaft mit Rückersdorf denkt/1. Klasse D). Zu groß seien die finanziellen Aufwände und Entschädigungen für die Fußballer, so die Klubs. Ebenso nicht mehr dabei sind die zweiten Mannschaften von ATUS Ferlach und St. Jakob/Ros. (beide 2. D).