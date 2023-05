Traditionsklub VSV zieht Kampfmannschaft zurück

So sind nach Corona beim Klub die Zuschauerzahlen trotz der zwei Aufstiege bis in die Unterliga West zurückgegangen. Wallner: „Wir verlieren auch immer wieder Spieler an Fußballakademien oder Universitätsstädte, das macht es nicht einfacher. Im Raum Villach gibt es auch sehr viele Klubs. Wenn man mit den Vereinen so redet, haben viele Probleme wegen der steigenden Kosten.“ Daher konzentrieren sich die Villacher künftig nur noch auf die Nachwuchsarbeit.