Gestohlene Kennzeichen fürs Rasen montiert

Ein richtiges Gespür hatte ein Polizist auf seinem Motorrad, als er im Bezirk Krems ein Fahrzeug anhielt. Bei der Überprüfung stellte der Beamte fest: Die Kennzeichen am Wagen waren im Herbst 2022 in Wien als gestohlen gemeldet worden. Der Dieb will der 38-jährige Lenker aber nicht gewesen sein.