LIVE ab 14 Uhr: Ofner - Fognini ums Achtelfinale

Und jetzt mit 27 („Das ist ja kein Alter“) will er alles versuchen. Und es sieht gut aus. Auf der ATP-Tour (also im Hauptbewerb) hatte er vor Paris nur die Erstrunden-Niederlage gegen Dominic Thiem in Estoril stehen. Doch auf Challenger-Ebene samt Qualifikationen und inklusive Paris hält Ofner bei einer Bilanz von insgesamt 36 Siegen bei 15 Niederlagen.