Für Ofner sind die Top 100 zum Greifen nah!

Was für ein Lauf von Sebastian Ofner! Nachdem er zum Auftakt der French Open schon den Weltranglisten-44. Maxime Cressy bezwungen hatte, schlug er in Runde zwei mit Sebsatian Korda sogar die Nummer 30. Und das ganz souverän. Mit 6:3, 7:6, 6:4 flog Ofi in die dritte Runde. Die Top 100 sind zum Greifen nah!