Neues „Wunderkind“ träumt von 25 Grand Slams

Unbekümmert spielt und redet sie. Ein echter Teenager. Und genau das will sie bleiben. Denn das Wichtigste für den Erfolg, so Andrejewa, sei es bescheiden zu bleiben. „Man darf keine Diva werden“, lächelt sie. „Aber mein Coach würde das auch keinesfalls erlauben.“ Ihr macht es Spaß, hier bei den French Open zu spielen, wie weit sie heuer kommt, daran denkt Andrejewa, die am Samstag in der dritten Runde auf Coco Gauff trifft, nicht.