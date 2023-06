Muttermilch-Spenden für bedürftige Säuglinge

Louisa P. brachte am 11. November des Vorjahres ihre Tochter zur Welt. Doch ihr großes Glück war bereits am zweiten Tag getrübt: Das Mädchen hatte Gelbsucht, war zu schwach, um ausreichend zu trinken, und verlor rasend schnell an Gewicht. „Die Ärzte sagten mir schließlich, dass sie dehydriert sei und wir unbedingt etwas zufüttern müssen“, erinnert sich die junge Mutter. Denn Stillen ist anstrengend für so kleine Kinder - und viele Frauen haben so kurz nach der Geburt noch keinen Milcheinschuss.