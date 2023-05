Diese Frau sorgt bei Männern für Wutausbrüche

Anderen Menschen zu helfen ist ihr Beruf und ihre Berufung: Am Salzkammergut Klinikum in Gmunden arbeitet Andrea Mayr hauptberuflich in der Unfallchirurgie. Was die Ärztin auch mit nunmehr 43 Jahren nicht daran hindert, sportliche Höchstleistungen zu erbringen. Sechs WM-Goldene im Berglauf, eine im Skibergsteigen oder 56 Staatsmeistertitel gingen bereits an die Allrounderin, die auch schon Rad-Bergmeisterin wurde und ÖMS-Gold im Duathlon gewann! Die nächste „Operation“ lautet nun Edelmetall bei der Heim-WM im Berglauf nächste Woche in Tirol.