Danso in einer Elf mit Messi und Mbappe

Teuerster Österreicher?

In der „Grande Nation“ zählt er jetzt zu den Superstars - bleibt er bei Lens? Dansos Vertrag läuft bis 2026, bei einem Wechsel wird er wohl der teuerste Österreicher aller Zeiten. Derzeit führt Marko Arnautovic das Ranking an, Shanghai zahlte 2019 an West Ham 25 Millionen Euro. Englische und deutsche Klubs klopfen an. Aber Priorität hat für Danso die Champions League. Darunter muss und will er nächste Saison nicht spielen. Das kann Lens jetzt bieten.