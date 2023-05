Teures Wohnen: Wie Mieter entlastet werden können

Mehrwertsteuersenkung als Möglichkeit

Als weitere Möglichkeit bringt Felbermayr die Senkung der Mehrwertsteuer auf Vermietungen ein: Der MWSt-Satz auf private Vermietungen liege in Deutschland bei null Prozent, in Österreich bei zehn. „Hier könnte man auch ansetzen.“ Das sei vielleicht politisch einfacher. Auch IHS-Chef Holger Bonin sieht die automatischen Preisanpassungen bei Mieten als Problem. Diese würden sich am Verbraucherpreisindex orientieren, „und das ist nicht plausibel, das ist nicht der richtige Index“. Darin seien nämlich Dienstleistungen, Restaurantbesuche, Hotelierleistungen und Ähnliches berücksichtigt, das für viele Menschen gar nicht relevant sei, so Bonin im „Standard“. Man muss vielmehr prüfen, mit welchen Preissteigerungen die Vermieter tatsächlich konfrontiert sind.