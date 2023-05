Roland Garros: Thiem - Cachin ab ca. 15 Uhr LIVE

„Ich will natürlich jetzt wieder einen Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier auskosten, das ist schon fast zweieinhalb Jahre her“, sagte Thiem deshalb am Freitag in Roland Garros. Das Erstrundenmatch gegen den Argentinier Pedro Cachin sei für ihn schon „ein besonderes Match“, meinte der Lichtenwörther. „Weil gegen Cachin hat alles begonnen in Marbella. Das war das erste Match nach der Verletzung. Ich hoffe, dass das Match auch jetzt wieder ein bisserl ein Neuanfang sein wird. Aber es sind natürlich komplett andere Vorzeichen, er hat sich seither in den Top 50 etabliert“, sagte Thiem. Was nicht ganz stimmt, denn Cachin ist 63. und sein bisher bestes Ranking war Platz 54. „Er ist seit dem ein viel besserer Spieler geworden, es wird schwer. Ich hoffe, dass ich meine guten Leistungen, die ich im Training zeige, auch ins Match umsetzen kann.“