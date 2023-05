Sultan regiert Wien | Kaschiertes Polit-Versagen

Das hat er zuhause in der Türkei nicht geschafft: Türken-Sultan Recep Tayyip Erdoğan verteidigte seine Präsidentschaft bei den Stichwahlen am Sonntag insgesamt mit knapp 52 Prozent. Viel besser schnitt der Autokrat in Frankreich mit 66,6 Prozent und Deutschland mit 67,4 Prozent ab. Aber dann gibt es „hinter den sieben Bergen“ noch ein Land, in dem Erdoğan beliebter ist als überall sonst. Richtig geraten: in Österreich! Denn die Austro-Türken stimmten mit 74 Prozent für den hierzulande sonst so umstrittenen türkischen Präsidenten. Es geht übrigens auch ganz anders: Die Türken in Schweden stimmten nur zu 46,9 Prozent für den Titelverteidiger, jene in unserem Nachbarland Schweiz gar nur mit 42,8 Prozent. Dafür regiert der Sultan seine Türken in Wien - was läuft da schief?