Finale im Ländle sorgt beim GAK für Gänsehaut

„Der Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremse!“ Der Ballermann-Hit von Lorenz Büffel, Malle Anja und Mia Julia Brückner dröhnte lange nach Abpfiff in der Merkur Arena aus der Kabine des GAK. Die Erleichterung bei den Spielern nach dem 3:0-Heimsieg gegen Amstetten war bei allen Akteuren deutlich zu spüren. Im Kampf um den Aufstieg rollt der rote Express weiter Richtung Bundesliga - zuletzt knallten Kapitän Marco Perchtold und Co. vier Siege in Serie hin.