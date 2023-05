Salzburg-Wechsel von Goalie Schlager fast fix!

Folgen weitere Abgänge?

Zwei Abgänge von Stammspielern stehen mit Nicolas Seiwald und Benjamin Sesko (beide Leipzig) bereits fest. Freund macht keinen Hehl daraus, dass es dabei nicht bleiben wird. „Es gibt Gespräche, aber die werden erst in den nächsten Wochen konkreter. Es werden intensive zwei, drei Wochen“, kündigte Freund an. Junior Adamu wird medial mit einem Wechsel in die deutsche Bundesliga nach Freiburg in Verbindung gebracht.