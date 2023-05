Die Augenheilkunde in Österreich wird 250 Jahre!

Die weltweit erste Universitäts-Augenklinik war in Wien

Im Jahr 1773, also vor 250 Jahren, wurde schließlich Joseph Barth (1745-1818), der Leibaugenarzt von Joseph II. (römisch-deutscher Kaiser), zum ersten Professor für Augenheilkunde an der Universität Wien ernannt - und die Augenheilkunde (Ophthalmologie) hierzulande als eigenständige medizinische Fachrichtung begründet. Bis dahin galt diese nur als Teil der Chirurgie. Die von Barth selbst kunstfertig hergestellten anatomischen Präparate bildeten später übrigens den Grundstock der Anatomischen Sammlung der Uni Wien. 1812 wurde dann - ebenfalls in der Bundeshauptstadt - die weltweit erste Universitäts-Augenklinik eröffnet.