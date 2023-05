In einer Nacht Kirchen einmal anders erleben

In rund 700 Kirchen in Österreich wird am 2. Juni die Nacht zum Tag gemacht. In der Diözese Innsbruck stehen 44 Stationen am Programm, im Tiroler Teil der Erzdiözese Salzburg werden Kufstein und die Wildschönau genannt. Karin Bayer-Ortner, Organisatorin in der Diözese Innsbruck, spricht von einem großen Interesse in den Pfarren. Katholische, evangelische und die serbisch-orthodoxe Kirche sind mit im Boot.